Lara sobre el conflicto: "No me quiero quedar de brazos cruzados; la responsabilidad es de ambos"

El vicepresidente Edmand Lara afirmó que no quiere quedarse "de brazos cruzados" frente a la crisis que atraviesa el país y sostuvo que la responsabilidad de encontrar una solución al conflicto es compartida entre él y el presidente Rodrigo Paz, por lo que insistió en el diálogo y en mediar entre el Gobierno y los sectores movilizados.

"Soy consciente también que esta responsabilidad es de ambos, no solo es del presidente, mía también. Por eso es que yo no me quiero quedar de brazos cruzados. Yo quiero que el país se pacifique", señaló Lara durante una conferencia de prensa.

En ese contexto, informó que la Comisión de Diálogo de la Asamblea Legislativa convocó con carácter de urgencia al mandatario y a su gabinete a una reunión para conocer las propuestas del Gobierno frente a las demandas de los sectores movilizados y contribuir a una salida dialogada.

La iniciativa de promover un diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados surge en medio de una creciente tensión por más de un mes de bloqueos en el país. Lara señaló además que existe preocupación por la posibilidad de que Paz declare un estado de excepción, una medida que espera pueda evitarse mediante acuerdos y concertación.

Por otro lado, Lara sostuvo que los sectores movilizados han perdido credibilidad en el Gobierno y en algunos ministros debido a la forma en que se manejó el conflicto. Consideró que esa situación contribuyó a la radicalización de las medidas de presión y a pedidos como la renuncia del mandatario.

El vicepresidente insistió en que la única salida es el diálogo y anunció que, si el presidente no asiste a la convocatoria, una comisión legislativa acudirá a la Casa Grande del Pueblo para insistir en una reunión. "El único fin es pacificar el país. Todavía es posible resolver esto", afirmó.