Lara invita a Paz a instalar una reunión de diálogo "urgente" para afrontar crisis

A través de una carta, este miércoles, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, invitó al presidente Rodrigo Paz a participar de una reunión de diálogo con carácter de urgencia para tratar la situación de crisis y conflicto que vive actualmente el país.

Como base del argumento de la misiva se indica que es necesario la construcción de espacios de encuentro y reconciliación nacional por lo que se deben generar los medios óptimos para la interlocución entre los sectores de la sociedad que "solicitan la atención de sus preocupaciones y demandas legítimas y las autoridades del órgano Ejecutivo competentes".

"Invitamos a su autoridad y, a través suyo a los ministros de Estado, a participar de la reunión de diálogo con el fin de encontrar puntos de acuerdo que permitan solucionar los conflictos y peticiones sociales", dice la carta.