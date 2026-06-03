Paz anuncia ley para reglamentar estados de excepción: "esta es la batalla de todas las batallas"

País
ERBOL
Publicado el 03/06/2026 a las 14h03
ESCUCHA LA NOTICIA

En medio de la tensión por los bloqueos y desabastecimiento, el presidente Rodrigo Paz informó que está presentando ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reglamentos los estados de excepción, en la perspectiva de usar la Policía y las Fuerzas Armadas para acciones humanitarias.

"Quiero indicar que, junto a las Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, los ministros, hemos enviado un proyecto de ley bajo la lógica de acción humanitaria", afirmó Paz.

Explicó que la ley de estado de excepción es para fortalecer a las instituciones, en particular a las Fuerzas Armadas en su actuación de acción humanitaria, porque las ciudades de La Paz y El Alto están pidiendo acabar con estos bloqueos.

El mandatario llamó una vez más al diálogo como vía de solución, pero también señaló que esta situación se trata de una "batalla" contra quienes quieren destrozar la patria.

"Esta es la batalla de todas las batallas. Esto es, o transformamos la patria hacia un destino institucionalizado sin corrupción y con un narcotráfico acorralado en las cárceles y lo ilícito en las cárceles, o vuelve un pasado del todo vale. Si queremos ordenar la patria, es el futuro, y tenemos que ganar esta esta batalla, porque no es la guerra, tenemos muchas batallas. Esta es una de las batallas para vencer la guerra contra la pobreza, contra el contrabando contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra todos aquellos que están queriendo destrozar a la patria", dijo Paz.

Y agregó: "seremos los vencedores. Fe en Dios, fe en nuestras Fuerzas Armadas, fe en nuestra Policía, fe en nuestro gabinete y en nuestras instituciones que hoy día representan a la patria".

Dijo que espera una resolución pronta de ese proyecto de ley en el parlamento.

Denunció que las movilizaciones responden a una acción desde el Chapare y vinculó a recursos del narcotráfico.

También señaló que existe una campaña de mentiras de corte racial y desinformación que está siendo alentada no sólo desde el interior del país, sino también de manera internacional. "Esta es una guerra Esta es una invasión contra Bolivia tenemos detectados varias páginas que atacan y generan mentiras", dijo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La Policía interviene el pozo de YPFB tomado en Santa Rosa del Sara
2
Paz posesiona a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa en medio de las movilizaciones
3
Tren de Aragua: cae la red más grande de lavado de dinero en Chile
4
Lara invita a Paz a instalar una reunión de diálogo "urgente" para afrontar crisis
5
Renuncian Salinas y García y perfilan a E. Justiniano como ministro de Defensa

Lo más compartido

1
Gustavo Petro entra al choque en el balotaje presidencial de Colombia
2
Un bus vuelca cerca de Capinota por evitar un punto de bloqueo
3
En agosto, la élite del voleibol sudamericano competirá en la ciudad de Cochabamba
4
Paz da pocos días al conflicto; diputado activa debate sobre llamar a revocatorio
5
La basura vuelve a ingresar al botadero de K’ara K’ara por disposición de la justicia

Más en País

03/06/2026
Fejuve de El Alto declararía tregua y habilitaría corredor humanitario, según comunicado
A través de un comunicado, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) informó su decisión de declarar una tregua y habilitar corredores humanitarios destinado...
Ver más
03/06/2026
Lara sobre el conflicto: "No me quiero quedar de brazos cruzados; la responsabilidad es de ambos"
El vicepresidente Edmand Lara afirmó que no quiere quedarse "de brazos cruzados" frente a la crisis que atraviesa el país y sostuvo que la responsabilidad de...
Ver más
A través de una carta, este miércoles, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, invitó al presidente Rodrigo Paz a participar de una reunión de diálogo con carácter de urgencia para tratar la...
Ver más
03/06/2026
Lara invita a Paz a instalar una reunión de diálogo "urgente" para afrontar crisis
En medio de las movilizaciones en su contra, el presidente Rodrigo Paz posesionó este miércoles a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa, quien dijo que la "tarea principal" que asume es "...
Ver más
03/06/2026
Paz posesiona a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa en medio de las movilizaciones
Las centrales obreras departamentales (COD) de Chuquisaca y Santa Cruz han emitido pronunciamientos que coinciden en el pedido de que se establezca un diálogo serio y sincero entre el Gobierno y los...
Ver más
03/06/2026
COD de Chuquisaca y Santa Cruz piden diálogo y deponer actitudes
Las centrales obreras departamentales (COD) de Chuquisaca y Santa Cruz han emitido pronunciamientos que coinciden en el pedido de que se establezca un diálogo serio y sincero entre el Gobierno y los...
Ver más
03/06/2026
COD de Chuquisaca y Santa Cruz piden diálogo y deponer actitudes
En Portada
03/06/2026 País
Paz anuncia ley para reglamentar estados de excepción: "esta es la batalla de todas las batallas"
En medio de la tensión por los bloqueos y desabastecimiento, el presidente Rodrigo Paz informó que está presentando ante la Asamblea Legislativa un proyecto de...
vista
03/06/2026 País
Paz posesiona a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa en medio de las movilizaciones
En medio de las movilizaciones en su contra, el presidente Rodrigo Paz posesionó este miércoles a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa, quien dijo que...
vista
03/06/2026 País
Lara invita a Paz a instalar una reunión de diálogo "urgente" para afrontar crisis
A través de una carta, este miércoles, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, invitó al presidente Rodrigo Paz a participar de una reunión de diálogo con...
vista
03/06/2026 País
Lara sobre el conflicto: "No me quiero quedar de brazos cruzados; la responsabilidad es de ambos"
El vicepresidente Edmand Lara afirmó que no quiere quedarse "de brazos cruzados" frente a la crisis que atraviesa el país y sostuvo que la responsabilidad de...
vista
03/06/2026 País
Fejuve de El Alto declararía tregua y habilitaría corredor humanitario, según comunicado
A través de un comunicado, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) informó su decisión de declarar una tregua y habilitar corredores humanitarios destinado...
vista
03/06/2026 Economía
Policía recupera campo petrolero tomado en Santa Rosa; hay 10 detenidos
La Policía desalojó a los comunarios que mantenían tomada la planta petrolífera en Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz. Además, varios vehículos fueron...
vista
Actualidad
En medio de la tensión por los bloqueos y desabastecimiento, el presidente Rodrigo Paz informó que está presentando...
Ver más
03/06/2026 País
Paz anuncia ley para reglamentar estados de excepción: "esta es la batalla de todas las batallas"
A través de un comunicado, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) informó su decisión de declarar una tregua y...
Ver más
03/06/2026 País
Fejuve de El Alto declararía tregua y habilitaría corredor humanitario, según comunicado
El vicepresidente Edmand Lara afirmó que no quiere quedarse "de brazos cruzados" frente a la crisis que atraviesa el...
Ver más
03/06/2026 País
Lara sobre el conflicto: "No me quiero quedar de brazos cruzados; la responsabilidad es de ambos"
A través de una carta, este miércoles, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, invitó al presidente Rodrigo Paz a...
Ver más
03/06/2026 País
Lara invita a Paz a instalar una reunión de diálogo "urgente" para afrontar crisis
Deportes
Las selecciones nacionales de Sudamérica se reunirán en Cochabamba del 5 al 9 de agosto para disputar la Copa...
Ver más
03/06/2026 Multideportivo
En agosto, la élite del voleibol sudamericano competirá en la ciudad de Cochabamba
La Selección Nacional de fútbol viajó ayer a Estados Unidos para sostener dos partidos amistosos contra Escocia y...
Ver más
03/06/2026 Fútbol
La Selección se instalará en Estados Unidos para sus partidos amistosos
Bolivia destacó en el Campeonato Panamericano de Karate Senior, U21 y Parakarate que se disputó hasta el domingo en Río...
Ver más
02/06/2026 Multideportivo
Bolivia destaca en el Panamericano de Karate con cinco atletas en el Top-10
Dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reprogramaron las fechas 11, 12 y 13 del campeonato de la...
Ver más
02/06/2026 Fútbol
Postergan tres fechas de la División Profesional del fútbol boliviano por los conflictos
Tendencias
En un esfuerzo conjunto por la preservación de la vida silvestre, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a...
Ver más
01/06/2026 Medio Ambiente
El exitoso plan de repoblamiento de tortugas en el río Manuripi
Doble Click
El Coro Vox Haus, dirigido por la maestra Katia Escalera, simultáneamente con el Ensamble Orquestal Ánima Cantis, con...
Ver más
03/06/2026 Cultura
Vox Haus y Anima Cantis se unen para interpretar “Fantasía Friki”
La agenda cultural de Cochabamba en la semana 23 de 2026 tiene en cartelera al ensamble Anima Cantis, a la banda El Che...
Ver más
01/06/2026 Cultura
Semana 23: Anima Cantis y El Che destacan en la cartelera
El ámbito artístico y cultural del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Amanda Tomsich...
Ver más
31/05/2026 Cultura
Fallece Carmen Amanda "Melo" Tomsich, pionera y maestra de la danza contemporánea
La poesía vuelve a ocupar un lugar protagónico en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Filsc),...
Ver más
31/05/2026 Cultura
36 poetas de 10 países y 18 nuevos libros de poesía en la Feria del Libro de Santa Cruz