Paz anuncia ley para reglamentar estados de excepción: "esta es la batalla de todas las batallas"

En medio de la tensión por los bloqueos y desabastecimiento, el presidente Rodrigo Paz informó que está presentando ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reglamentos los estados de excepción, en la perspectiva de usar la Policía y las Fuerzas Armadas para acciones humanitarias.

"Quiero indicar que, junto a las Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, los ministros, hemos enviado un proyecto de ley bajo la lógica de acción humanitaria", afirmó Paz.

Explicó que la ley de estado de excepción es para fortalecer a las instituciones, en particular a las Fuerzas Armadas en su actuación de acción humanitaria, porque las ciudades de La Paz y El Alto están pidiendo acabar con estos bloqueos.

El mandatario llamó una vez más al diálogo como vía de solución, pero también señaló que esta situación se trata de una "batalla" contra quienes quieren destrozar la patria.

"Esta es la batalla de todas las batallas. Esto es, o transformamos la patria hacia un destino institucionalizado sin corrupción y con un narcotráfico acorralado en las cárceles y lo ilícito en las cárceles, o vuelve un pasado del todo vale. Si queremos ordenar la patria, es el futuro, y tenemos que ganar esta esta batalla, porque no es la guerra, tenemos muchas batallas. Esta es una de las batallas para vencer la guerra contra la pobreza, contra el contrabando contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra todos aquellos que están queriendo destrozar a la patria", dijo Paz.

Y agregó: "seremos los vencedores. Fe en Dios, fe en nuestras Fuerzas Armadas, fe en nuestra Policía, fe en nuestro gabinete y en nuestras instituciones que hoy día representan a la patria".

Dijo que espera una resolución pronta de ese proyecto de ley en el parlamento.

Denunció que las movilizaciones responden a una acción desde el Chapare y vinculó a recursos del narcotráfico.

También señaló que existe una campaña de mentiras de corte racial y desinformación que está siendo alentada no sólo desde el interior del país, sino también de manera internacional. "Esta es una guerra Esta es una invasión contra Bolivia tenemos detectados varias páginas que atacan y generan mentiras", dijo.