Paz llega a la reunión que busca concretar diálogo con sectores movilizados

El presidente Rodrigo Paz llegó la tarde de este miércoles a instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional para sumarse a la reunión que busca soluciones a los conflictos que se registran desde hace 34 días con bloqueos de carreteras en el país.

Antes de las 16.00 se reportó la llegada del mandatario al encuentro, en el que también participan el vicepresidente Edmand Lara, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y jefes de bancada de diferentes fuerzas políticas.

Horas antes de su llegada a la reunión, el mandatario y el ministro Lupo destacaron la iniciativa del Legislativo para abrir espacios de diálogo con miras a la solución de los conflictos sociales, que han generado cuantiosas pérdidas económicas, desabastecimiento de alimentos, falta de oxígeno e insumos médicos, además de afectaciones humanas durante los bloqueos.