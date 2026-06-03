Paz posesiona a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa en medio de las movilizaciones

En medio de las movilizaciones en su contra, el presidente Rodrigo Paz posesionó este miércoles a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa, quien dijo que la "tarea principal" que asume es "recuperar la tranquilidad".

El ajuste que adopta el mandatario boliviano se registra cuando se cumplen 34 días de las movilizaciones que cercan La Paz y ahora dejan aislada a Cochabamba y a otras regiones del país.

La protesta ha escalado a tal grado que deja graves afectaciones en la cadena productiva y el comercio exterior.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima un daño económico al país que bordea los $us 2.000 millones, una proyección similar ha anunciado la Cámara Nacional de Comercio.

La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y seguidores de Evo Morales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El lunes, en un cabildo que se desarrolló en la ciudad de El Alto, vecina de la sede de Gobierno, la dirigencia de los sectores rechazó el diálogo convocado por la Iglesia para pacificar el país.