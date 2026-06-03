Se inicia la reunión convocada por Vicepresidencia que busca concretar diálogo

País
AGENCIAS
Publicado el 03/06/2026 a las 16h10
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Representantes del Gobierno nacional y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) instalaron este miércoles una reunión de urgencia para buscar soluciones en medio de la crisis social marcada por 34 días consecutivos de bloqueos de carreteras en distintos departamentos del país, según ABI.

En el encuentro participan el vicepresidente Edmand Lara, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y jefes de bancada de diferentes fuerzas políticas.

Horas antes, el presidente Rodrigo Paz destacó la iniciativa impulsada por Lara. “Lo felicito por su iniciativa, esa es la forma de actuar, coordinando”, señaló.

El ministro Lupo acudió a la reunión en representación del primer mandatario y afirmó que el país necesita un encuentro entre bolivianos, un diálogo sincero y acuerdos responsables para superar los desafíos actuales.

“A nombre del Presidente, como él bien lo dijo, agradecemos la iniciativa de diálogo del Vicepresidente y de la Asamblea Legislativa. Acudimos con el mismo entusiasmo y energía de siempre; seguimos creyendo que el mejor camino para encontrar soluciones en Bolivia es el diálogo y evitar la violencia”, manifestó Lupo antes de ingresar al encuentro.

El encuentro se desarrolla en el piso 12 del Legislativo. La reunión fue convocada con el propósito de analizar la coyuntura que atraviesa el país y coordinar acciones en el marco de sus atribuciones institucionales.

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