Activan séptima libertad del aire; Tampa Cargo inicia operaciones en Bolivia este viernes

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este jueves que se activó la séptima libertad del aire y que este viernes 5, la aerolínea Tampa Cargo, del grupo Avianca, iniciará vuelos exploratorios en Bolivia con una aeronave Airbus A330-200F, con capacidad de 60 toneladas de carga.

El Gobierno nacional impulsa la política de cielos abiertos y la ampliación de la conectividad aérea mediante la firma de memorándums de entendimiento con Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, informó que el proceso se desarrolla desde noviembre de 2025 y que ya muestra resultados en el transporte de carga.

Las libertades del aire son acuerdos internacionales que regulan los derechos de operación de las aerolíneas entre Estados. La séptima libertad permite operar vuelos entre dos países sin conexión con el país de origen.

Fanola explicó que Tampa Cargo operará con un vuelo semanal todos los viernes y que en la primera operación se transportarán 56 toneladas. La ruta establecida es Miami–Bogotá–Santa Cruz–Santiago.

Además, señaló que se habilitaron nuevas rutas con derechos de tráfico de séptima libertad, entre ellas Lima–Santa Cruz–Lima y Bogotá–Santa Cruz–Santiago, con el objetivo de ampliar la conectividad y las frecuencias de carga.

Con estas operaciones, se amplían las alternativas para el transporte internacional de carga, se dinamiza el comercio exterior y se fortalece el rol del Aeropuerto de Viru Viru como eje de integración regional.