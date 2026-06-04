Estados Unidos rechaza intentos de derrocar al gobierno de Rodrigo Paz

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, manifestó a través de la red social X que el Departamento de Guerra de ese país y la Coalición Contra el Cártel de las Américas (A3C) rechazan “todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”.

En su publicación, Hegseth señaló que “Estados Unidos está observando” la situación en Bolivia y sostuvo que el país sudamericano “no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narco-terrorista en la región”.

Asimismo, indicó que “continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que los narco-terroristas sean disuadidos de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”, según el mensaje difundido en la plataforma digital.

La publicación fue difundida este jueves en la cuenta oficial del secretario de Guerra estadounidense en X.