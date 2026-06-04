Secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, habló con el presidente de Bolivia

El secretario de Estado Marco Rubio ha hablado hoy jueves con el presidente boliviano Rodrigo Paz para reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia en Bolivia y al Gobierno de Paz en su labor de reconstrucción del país tras veinte años de políticas socialistas fallidas, según un reporte de prensa del portavoz Tommy Pigott.

Ambos líderes han analizado la situación actual en Bolivia y han compartido prioridades para promover la seguridad y la estabilidad en toda nuestra región. El secretario señaló que Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo a las operaciones logísticas en Bolivia para ayudar a quienes se enfrentan a una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana. El secretario Rubio reafirmó que la Administración Trump seguirá apoyando a Bolivia en su labor por alcanzar la estabilidad, la seguridad y un futuro mejor para todos los bolivianos.