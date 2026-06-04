Tren Metropolitano habilita pasajes gratuitos para policías y militares durante todo el mes de junio

El Tren Metropolitano de Cochabamba brindará servicio gratuito durante todo el mes de junio a los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas en homenaje al Bicentenario de la Policía Boliviana, una iniciativa impulsada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó el Ministerio a través de una nota de prensa.

"Es una muestra de reconocimiento a la labor que realizan diariamente en beneficio de la seguridad y el servicio a la sociedad boliviana", remarcó la coordinadora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, Cynthia Aramayo.

Los policías y militares podrán beneficiarse de esa medida de lunes a domingo en todas las rutas de Mi Tren, "una de las empresas estatales por las que el ministro Zamora acelera mejoras para brindar a la ciudadanía servicios de calidad", menciona la nota.

La Policía Boliviana cumplirá 200 años el 24 de junio, creada mediante Ley Reglamentaria promulgada por el Mariscal Antonio José de Sucre.