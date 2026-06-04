YPFB abastece con más de un millón de litros de gasolina y más de 44.000 garrafas de GLP a La Paz y El Alto

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó 1.100.000 litros de gasolina durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves para garantizar el abastecimiento de las estaciones de servicio de las ciudades de La Paz y El Alto, informó la estatal petrolera.

Según un reporte institucional, el combustible fue distribuido de manera simultánea a surtidores de YPFB y privados de ambas urbes, donde se procedió de inmediato a la descarga y comercialización del producto.

La empresa señaló que, ante las circunstancias actuales, se implementaron medidas operativas extraordinarias para optimizar la distribución de los volúmenes de gasolina y asegurar un abastecimiento ordenado a la población.

Asimismo, YPFB informó que se despacharon 44.818 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilogramos para su distribución en las diferentes zonas de La Paz y El Alto.

La estatal destacó el trabajo del personal operativo de la Planta Senkata y del área de combustibles líquidos, que mantiene operaciones ininterrumpidas para atender la demanda de carburantes y GLP en el eje metropolitano paceño.

De acuerdo con la empresa, estas acciones forman parte de los esfuerzos destinados a garantizar el suministro de combustibles en el departamento y atender los requerimientos de la población.