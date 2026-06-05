Con diálogo y rutas alternas, transportistas logran liberar más de 300 camiones varados en Oruro

País
ERBOL
Publicado el 05/06/2026 a las 13h03
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Transportistas de Oruro lograron liberar más de 300 camiones que permanecían varados por los bloqueos en la ruta hacia Tambo Quemado y Arica. Para ello recurrieron al diálogo con los movilizados y a la habilitación de rutas alternas.

"Estamos hablando más de 300 en total, entre los dos puntos de bloqueo, unas 320 a 330 unidades que se han logrado liberar ayer", informó a ERBOL Jorge Gutiérrez, presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de Oruro.

Según explicó, en el punto de bloqueo de Turco consiguieron una tregua temporal tras dialogar con los movilizados, lo que permitió el paso de más de 200 camiones que se encontraban retenidos desde hacía varios días.

Sin embargo, en la localidad de Cosapa no lograron acuerdos. Gutiérrez señaló que fueron recibidos con una "lluvia de piedras", por lo que optaron por desviar a los vehículos por rutas alternas, permitiendo la salida de más de 100 camiones.

El dirigente indicó que ahora evalúan replicar estos operativos en otros puntos de bloqueo del departamento. Aseguró que el objetivo no es pedir el levantamiento de las medidas de presión, sino obtener pausas temporales por razones humanitarias para que los transportistas puedan llegar a Oruro.

En el contexto de los bloqueos que se prolongan por más de un mes en el país, se reportó la muerte de un chofer que permaneció varado durante cuatro semanas en una ruta interrumpida. 

 

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