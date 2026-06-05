Desde este sábado, BoA aplicará cuatro medidas para el transporte de productos comestibles

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) aplicará a partir de mañana sábado cuatro disposiciones para un mejor servicio y el transporte adecuado de productos comestibles.







"Informamos a nuestros pasajeros que, a partir del día sábado 06 de junio de 2026, y con el objetivo de brindar un mejor servicio y asegurar un transporte adecuado de los comestibles, se han establecido las siguientes disposiciones", se lee en un comunicado.

De acuerdo con ese escrito, las disposiciones son:

Cada pasajero podrá transportar, además de su franquicia de equipaje permitida, entendiéndose por equipaje aquellos artículos tales como ropa y efectos personales necesarios para su uso, confort o conveniencia, únicamente un termo o caja con comestibles, con un peso máximo de hasta 32 kilogramos (kg).

Para garantizar la seguridad y correcta manipulación durante el traslado, se solicita tomar en cuenta lo siguiente:

Los envíos deben estar debidamente embalados, a fin de evitar derrames, filtraciones o daños a otras cargas.

Se recomienda utilizar envases resistentes y en buen estado, que permitan una manipulación segura durante todo el proceso.

Los termos deberán encontrarse adecuadamente sellados y embalados para su transporte. BoA no asumirá responsabilidad por daños, derrames, filtraciones o afectaciones al contenido que sean consecuencia de un embalaje inadecuado o deficiente.

"Agradecemos su comprensión y colaboración. Estas medidas nos permiten seguir ofreciéndole un servicio seguro y confiable", resaltó la aerolínea estatal.