Gobierno de Bolivia agradece el respaldo del Escudo de las Américas y reitera el llamado al diálogo en democracia

La Cancillería de Bolivia agradeció este viernes el respaldo y solidaridad de los países miembros del Escudo de las Américas quienes reiteraron su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y condenaron el intento de derrocar al "gobierno legítimo y ampliamente electo".

"Bolivia agradece las expresiones de respaldo y solidaridad de los países miembros del Shield of the Americas, que reafirman el valor irrenunciable de la democracia, el respeto al orden constitucional y la defensa de la estabilidad institucional en nuestra región", afirmó esta cartera de Estado.

Señaló que el pueblo boliviano expresó soberanamente su voluntad en las urnas y el Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, "continuará trabajando, con serenidad y firmeza, para preservar la paz social, garantizar el abastecimiento de la población y proteger las instituciones democráticas frente a cualquier intento de desestabilización, violencia o intimidación".

Agregó que los desafíos políticos y sociales en Bolivia deben resolverse exclusivamente mediante el diálogo, dentro del marco constitucional y con absoluto respeto al Estado de Derecho.

"Valoramos el compromiso de los países amigos con la cooperación regional y con la construcción de un hemisferio más seguro, democrático y estable", destacó.

Este viernes, en La Paz, se cumplen 36 días de bloqueos de caminos. Esta extrema medida de presión también se registra en otros departamentos del país: Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, de acuerdo a un reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras.

A causa de ello, miles de familias sufren el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y otros productos de primera necesidad. Además, cada día se reportan millonarias pérdidas económicas en diferentes sectores productivos y de empresarios, ello sin contar la grave afectación a la imagen nacional en el área turística.