El Gobierno dará patrocinio legal a policías y FFAA: Conoce la Ley que regula los Estados de Excepción

La Ley que regula los Estados de Excepción en el país, y que fue aprobada por el Senado la noche del jueves y remitida a Diputados, dispone, entre otras cosas, que el Gobierno, a través de los ministerios, brindará asistencia legal a los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que sean investigados por su accionar cuando la mencionada medida esté vigente.

"El Órgano Ejecutivo mediante los Ministerios competentes, con la finalidad de preservar los derechos y garantías constitucionales, deberá proporcionar patrocinio legal a las servidoras y servidores públicos, miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que sean sometidos a investigación, proceso judicial o administrativo por actos ejecutados durante el estado de excepción", señala el artículo 27 de la norma, que fue remitida a Diputados.

Asimismo, especifica las causales para declarar Estado de Excepción: peligro para la seguridad del estado; amenaza externa; conmoción interna; o desastre natural.

Por otro lado, la norma señala que "de acuerdo a las circunstancias que motiven el estado de excepción, el Órgano Ejecutivo podrá determinar su vigencia hasta 90 (noventa) días"

"De forma excepcional se podrá ampliar dicho plazo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por votación de la mayoría absoluta de sus miembros presentes", añade la norma.