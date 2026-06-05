Llegan a La Paz 11 toneladas de pollo mediante puente aéreo en avión argentino

Un total de 11 toneladas de carne de pollo, transportadas este viernes en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, llegó hasta la ciudad de La Paz, para abastecer a la población afectada por los bloqueos de carreteras.

El cargamento arribó gracias a las gestiones del Viceministerio de Defensa Civil y la Fuerza Aérea Boliviana, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Esta acción responde a las gestiones impulsadas por el Gobierno nacional, por instrucción del presidente del Estado, Rodrigo Paz, con el objetivo de contribuir al abastecimiento de productos de primera necesidad para la población paceña, ante los bloqueos que impiden el paso por rutas estratégicas del país.

"En un contexto que demanda respuestas oportunas y coordinación entre los distintos niveles del Estado, esta iniciativa refleja la articulación entre el Gobierno Central, y, en este caso, la Alcaldía de La Paz, para garantizar el acceso de la población a alimentos esenciales a precios justos que precautelen la economía familiar", destacó el Viceministerio de Defensa Civil mediante un boletín institucional.

Agregó que se prevé realizar un vuelo diario hasta el domingo para continuar con el traslado de productos esenciales desde Santa Cruz hacia La Paz, en el marco de una labor coordinada entre el Gobierno central y la Alcaldía paceña.

Además, reafirmó el compromiso del Estado de trabajar con todos, en el afán de preservar la seguridad alimentaria, la atención a la población y la continuidad del suministro de productos básicos en momentos de dificultad.