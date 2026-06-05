Paz reitera convocatoria al diálogo a Argollo y Salazar, y pide no dejarse usar por Evo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reiteró este viernes su convocatoria al diálogo al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Vicente Salazar. Además, pidió a las organizaciones no dejarse usar por Evo Morales para continuar con las movilizaciones.

"Quiero ante los medios de comunicación reiterar respetuosamente y con firmeza al señor Mario Argollo, que representa a la Central Obrera Boliviana; a don Vicente Salazar de los Tupac Katari, pero también a todas las organizaciones y a los representantes provinciales del país: el diálogo es la forma de solucionar", afirmó el mandatario.

Durante su intervención, Paz sostuvo que el Gobierno mantiene abiertas las puertas para atender las demandas de los sectores sociales, pero cuestionó el papel del líder cocalero Evo Morales en las movilizaciones. Según el Presidente, el exmandatario estaría utilizando a las organizaciones sociales para defenderse de los procesos judiciales en su contra.

"No se dejen usar. Por eso el diálogo con las organizaciones sociales, con aquellos que tienen justas peticiones, que quieren superar su vida y vivir bien, estamos como Gobierno absolutamente abiertos al diálogo para poder avanzar, pero no para defender las causas de un señor que tiene que ir ante la justicia", señaló.

Asimismo, Paz afirmó que Morales debe responder ante la Justicia por los procesos que tiene pendientes y aseguró que estos no están relacionados con cuestiones regionales o raciales. "Tiene que ir ante la justicia", insistió el mandatario y sostuvo que las acusaciones en su contra están vinculadas a las vulneraciones de derechos de menosres de edad, y hechos de violencia.