Rodrigo Paz a Ministro de Defensa: "Demos el siguiente paso"

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Publicado el 05/06/2026 a las 14h21
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Luego de la habilitación de la carretera hacia Río Abajo mediante el operativo Corredor Humanitario III, el presidente Rodrigo Paz destacó el trabajo coordinado entre instituciones estatales y la población civil y anticipó nuevas medidas para enfrentar los bloqueos que afectan al país.



La autoridad llegó hasta el sector de Puente Lipari, donde se ejecutaron tareas de despeje de piedras, árboles y escombros para restablecer el tránsito vehicular y permitir el ingreso de alimentos y productos esenciales a la ciudad de La Paz.



El mandatario resaltó que la intervención se desarrolló de manera pacífica y con apoyo ciudadano.



"Estamos llevando adelante una acción humanitaria conjuntamente con nuestras Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y organizaciones sociales que creen en la Constitución y la democracia", afirmó.

Durante su discurso, Paz defendió la necesidad de garantizar la libre circulación y cuestionó las medidas de presión que afectan el abastecimiento.

Asimismo, recordó que el Senado aprobó un proyecto de ley relacionado con estados de excepción y señaló que el Ejecutivo cuenta con instrumentos constitucionales para actuar.

Continúa liberación de carreteras

En la parte final de su intervención, el presidente se dirigió al ministro de Defensa y dejó entrever que podrían adoptarse nuevas acciones para restablecer la transitabilidad en otros puntos conflictivos.

"Lo único que puedo decir al Ministro de Defensa y al Gobierno: demos el siguiente paso", manifestó.

La frase fue pronunciada luego de destacar el éxito del operativo y la importancia de mantener abiertas las rutas para el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

El Gobierno aseguró que continuará impulsando corredores humanitarios y medidas destinadas a garantizar la circulación en las carreteras afectadas por bloqueos.

 

 

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