Rodrigo Paz a Ministro de Defensa: "Demos el siguiente paso"

Luego de la habilitación de la carretera hacia Río Abajo mediante el operativo Corredor Humanitario III, el presidente Rodrigo Paz destacó el trabajo coordinado entre instituciones estatales y la población civil y anticipó nuevas medidas para enfrentar los bloqueos que afectan al país.







La autoridad llegó hasta el sector de Puente Lipari, donde se ejecutaron tareas de despeje de piedras, árboles y escombros para restablecer el tránsito vehicular y permitir el ingreso de alimentos y productos esenciales a la ciudad de La Paz.







El mandatario resaltó que la intervención se desarrolló de manera pacífica y con apoyo ciudadano.







"Estamos llevando adelante una acción humanitaria conjuntamente con nuestras Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y organizaciones sociales que creen en la Constitución y la democracia", afirmó.

Durante su discurso, Paz defendió la necesidad de garantizar la libre circulación y cuestionó las medidas de presión que afectan el abastecimiento.

Asimismo, recordó que el Senado aprobó un proyecto de ley relacionado con estados de excepción y señaló que el Ejecutivo cuenta con instrumentos constitucionales para actuar.

Continúa liberación de carreteras

En la parte final de su intervención, el presidente se dirigió al ministro de Defensa y dejó entrever que podrían adoptarse nuevas acciones para restablecer la transitabilidad en otros puntos conflictivos.

"Lo único que puedo decir al Ministro de Defensa y al Gobierno: demos el siguiente paso", manifestó.

La frase fue pronunciada luego de destacar el éxito del operativo y la importancia de mantener abiertas las rutas para el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

El Gobierno aseguró que continuará impulsando corredores humanitarios y medidas destinadas a garantizar la circulación en las carreteras afectadas por bloqueos.



