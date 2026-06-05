"Si te preocupa Bolivia, pide el desbloqueo total": Zamora fustiga la propuesta de "pausa" de Leonardo Loza

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, arremetió duramente contra el gobernador de Cochabamba Leonardo Loza, acusándolo de intentar engañar a la población boliviana mediante la propuesta de una supuesta "pausa" en los bloqueos de carreteras.

Según la autoridad, esta medida no busca restablecer el tránsito regular ni normalizar las actividades, sino facilitar de manera estratégica el avance de sectores radicales hacia las ciudades de La Paz y El Alto para generar escenarios de confrontación.

El ministro posteó en su cuenta de X: "Leonardo Loza, no intentes engañar al pueblo boliviano. Pides una 'pausa' en los bloqueos no para recuperar la normalidad, sino para abrir el paso a quienes buscan llevar violencia y destrucción a La Paz y El Alto", sentenció el titular de Obras Públicas. Zamora calificó la postura de los sectores movilizados como un acto de "hipocresía" y advirtió que el Gobierno nacional no cederá ante treguas parciales que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.

En su declaración, el ministro exigió formalmente el levantamiento definitivo de todas las medidas de presión como única vía legítima para demostrar un compromiso real con el bienestar del país.

“Si realmente te preocupa Bolivia, pide el desbloqueo total", interpeló directamente al dirigente, enfatizando que cualquier acción destinada a viabilizar el traslado de grupos de choque o facilitar el caos logístico representa "una deslealtad a la Patria".