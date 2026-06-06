Armada despliega el buque “Mosoj Huayna” para evacuar turistas y brindar apoyo logístico en Guaqui

El buque multipropósito “Mosoj Huayna”, de la Unidad Operativa de Servicios “Navtur” de la Armada Boliviana, ejecutó una operación de evacuación humanitaria y abastecimiento logístico en la localidad de Guaqui, en beneficio de turistas nacionales y extranjeros afectados por las dificultades de transitabilidad, en la ruta La Paz – Desaguadero.

Según el reporte oficial, la operación permitió el traslado seguro de personas hacia el puerto de Desaguadero y viceversa, mediante el empleo de dos lanchas auxiliares que complementaron las tareas desarrolladas por la unidad naval.

El comandante del BM-01 “Mosoj Huayna”, Luis Miguel Ruiz, destacó que estas acciones reflejan el compromiso permanente de la Armada Boliviana con el servicio a la población, contribuyendo a preservar la seguridad, el bienestar y la asistencia oportuna de quienes requieren apoyo en situaciones que afectan la normal transitabilidad.