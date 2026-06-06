Cámara de Diputados inicia el debate del proyecto de ley que regula los Estados de excepción

Tras la aprobación del proyecto de ley de Estados de Excepción en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el pleno de esta instancia legislativa instaló la sesión convocada para tratar la norma impulsada por el Gobierno nacional, según un reporte de Unitel.

La sesión fue instalada poco después de las 16:00 y se desarrolla en modalidad mixta, es decir, presencial para los legisladores que se encuentran en La Paz y virtual para quienes no pudieron trasladarse a la sede de Gobierno.

El principal punto de la agenda es el tratamiento del proyecto de Ley de Reglamentación de los Estados de Excepción con enfoque de acción humanitaria, aprobado el jueves por la Cámara de Senadores.

La sesión se instala en un contexto en el que ya suman 37 jornadas de protestas y movilizaciones en el país y en una jornada en donde escaló la violencia en el municipio cruceño de San Julián tras un operativo de desbloqueo ejecutado por las fuerzas del orden.

Más temprano, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara Baja aprobó con observaciones el proyecto de ley, aunque sin modificaciones, tema que fue remitido al pleno.

“Se ha aprobado por la mayoría en la medida que estamos en una situación de emergencia porque una observación mayoritaria hubiera significado que esto retorne a la cámara de origen”, indicó el presidente de la Comisión, el diputado Juan del Granado.

La norma consta de más de 20 artículos y una disposición abrogatoria y derogatoria, en los que se establecen las situaciones, mecanismos y plazos para la aplicación de los estados de excepción.