Evo reacciona ante cierre de bancos y dice: “El trópico no defiende intereses particulares”

El expresidente y líder cocalero denunció este sábado la suspensión de servicios en esta región del país y, según su criterio, estos no son hechos aislados, sino que forman parte de una “política de asfixia económica, social y territorial contra”, según un reporte de Unitel.

El líder cocalero Juan Evo Morales, señaló que en el trópico de Cochabamba no se defienden intereses particulares, sino que la población apunta a defender la soberanía nacional.

Morales hizo referencia a este tema al denunciar una supuesta suspensión de de servicios financieros en el trópico de Cochabamba y dice que “no son hechos aislados”, sino una política de “asfixia económica a esta región.

“El pueblo del trópico no está defendiendo intereses particulares; está defendiendo la soberanía nacional, la dignidad de Bolivia y el derecho de nuestro pueblo a decidir su propio destino. Ninguna forma de presión, bloqueo o represalia podrá doblegar la conciencia de quienes luchan por una patria con justicia social”, dijo en sus redes sociales.

Morales viene denunciando en los últimos días cortes de energía eléctrica registrados en dos ocasiones en días pasados, así como un presunto corte del servicio de telecomunicaciones de Entel.

“Castigar a comunidades enteras mediante la interrupción de servicios esenciales es un delito que vulnera derechos fundamentales, afecta la actividad económica de miles de familias y profundiza la estigmatización contra una población”, indica el exmandatario y sostiene que esta población ejerce su derecho legítimo a la organización y a la protesta.

Cochabamba es el departamento que más bloqueos registra en todo el país, siendo más de 20, según el mapa de transitabilidad de la ABC, impidiendo el ingreso y salida de la producción agrícola, y manteniendo cientos de transportistas varados en los piquetes de bloqueos.