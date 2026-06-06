Gobernador de Santa Cruz respalda trabajo de la Policía tras operativo en San Julián

Luego del operativo de desbloqueo en el municipio de San Julián en el que dos policías resultaron heridos con arma de fuego, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su respaldo a la Policía Boliviana y pidió respetar la ley.

“Quiero expresar mi total respaldo a nuestra Policía Boliviana y a todos los efectivos que diariamente arriesgan su integridad para proteger a la población, preservar el orden y garantizar el cumplimiento de la ley. Ningún servidor público debería ser atacado por cumplir con su trabajo”, aseveró la primera autoridad cruceña.

Su pronunciamiento viene después que el comandante departamental de la Policía Boliviana en Santa Cruz, David Gómez, informó que los movilizados en San Julián portaban armas de fuego y confirmó que dos efectivos de la Policía resultaron heridos, uno en la cabeza y otro en la pierna.

Velasco indicó que encargó a su secretario de Salud, Germán Antelo, acompañar y verificar personalmente el estado de salud del efectivo policial Juan Wilfredo Yupanqui Ramos, de 23 años, uno de los uniformados que resultó herido por un impacto de bala mientras cumplía con su deber y hacía respetar la ley.

Según explicó y de acuerdo al informe médico, “el proyectil provocó una lesión en el cráneo sin penetración cerebral”; sin embargo, presenta una contusión hemorrágica que, por el momento, no requiere intervención quirúrgica.

“Los médicos realizaron la limpieza y sutura de heridas que comprometieron los tejidos hasta el hueso del cráneo. Afortunadamente, se encuentra consciente, orientado y sin déficits neurológicos”, precisó la autoridad.

Velasco afirmó que la violencia nunca puede ser el camino. “Como sociedad debemos defender el respeto a la ley, a las instituciones y a quienes trabajan para garantizar la seguridad de todos los bolivianos”, dijo.