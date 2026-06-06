Ingresan cisternas de oxígeno medicinal para La Paz y El Alto

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz confirmó este sábado el ingreso de cisternas y contenedores de oxígeno medicinal destinados a los hospitales de La Paz y El Alto, luego de gestiones realizadas por el gobernador, Luis Revilla.

“Después de las gestiones que hizo el gobernador, se ha conseguido que finalmente las cisternas de oxígeno lleguen a los hospitales de La Paz y El Alto y que se empiece a distribuir este insumo, como lo podemos ver en el Hospital de la Mujer”, informó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), José Martín Carrasco.

La autoridad destacó que mantener abierto el corredor humanitario es fundamental para asegurar el tránsito de oxígeno, medicamentos e insumos médicos esenciales para la atención de la población.

“Seguiremos haciendo las gestiones para permitir el paso de cisternas en el transcurso de los siguientes días. La vida y la salud de nuestra población deben estar por encima de cualquier diferencia”, señaló en sus redes sociales el Gobernador de La Paz, donde compartió imágenes del operativo.

El suministro de oxígeno resulta indispensable para la atención de pacientes en áreas críticas como neonatología y terapia intensiva. Asimismo, permite garantizar tratamientos continuos a personas que dependen de este recurso para preservar su salud y su vida, detalló el Sedes mediante un boletín institucional.

La directora del Hospital de la Mujer, Janett Aliaga, destacó que el abastecimiento permitirá mantener la atención en áreas sensibles como neonatología y terapia intensiva.

“El hospital, a nombre de los pacientes y de las mamás, está muy agradecido por este apoyo que nos están brindando con el oxígeno. En la sala de neonatología tenemos niños que son prácticamente dependientes de este insumo”, manifestó.

El Hospital del Norte es uno de los centros con mayor requerimiento de oxígeno debido al incremento de pacientes y a que se encuentra en una de las zonas más afectadas por los bloqueos en la ciudad de El Alto.