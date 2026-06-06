Manifestantes retoman el bloqueo en San Julián tras intervención

Tras los enfrentamientos, un grupo de movilizados se dirigió hasta la comunidad de San Andrés, ubicada a pocos kilómetros de donde estaba el punto de bloqueo en San Julián, e instalaron un nuevo punto de bloqueo, según un reporte de Unitel.

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó a las 11:15 de esta jornada en conferencia de prensa, que tras la primera incursión se logró despejar la vía, pero que luego “se ordenó el repliegue” de las tropas ante la arremetida “violenta” de los bloqueadores que usaron armas de fuego.

Gómez confirmó que dos uniformados recibieron impactos de bala y que ahora son atendidos por personal médico.

Los promontorios de tierra, ramas y piedras colocados por campesinos de Faja Norte aún obstaculizaban el tránsito normal en la carretera Santa Cruz - Trinidad pasadas las 11:30 de este sábado, tras un operativo de desbloqueo que se extendió por más de cuatro horas en San Julián.