Policía herido de bala en el desbloqueo en San Julián está en terapia intensiva

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, confirmó este sábado que en total son seis los uniformados que resultaron heridos en el operativo que buscaba desbloquear la ruta en el municipio de San Julián, cerrada desde hace 24 días por sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según un reporte de Unitel.

De este grupo, cinco son los lesionados por impactos de arma de fuego y, uno de ellos, está en terapia intensiva. “El proyectil no quedó en el cráneo del camarada, ha salido y ahora él está en terapia intensiva”, dijo Gómez ante los medios.

Este sábado se realizó un operativo conjunto entre la Policía reforzada por las FFAA y se confirmó que son seis los uniformados heridos, de los cuales, cinco son por impacto de bala. También existen heridos de arma de fuego del lado de los comunarios.