Policía interviene el bloqueo en San Julián en la ruta al Beni y la Chiquitanía

La Policía Boliviana intervino este sábado 6 de junio el bloqueo en San Julián, impulsado por sectores afines al evismo desde hace 24 días, en la ruta que une a Santa Cruz de la Sierra con la Chiquitanía y el departamento del Beni.

Al promediar las 6:30 de la mañana, la Policía ya había desbloqueado uno de los puntos de bloqueo, lo que permitió el paso de cientos de vehículos que se encontraban varados en la carretera. Hasta esa hora no se habían registrado personas arrestadas, pero sí, a un lado de la ruta se observó a al menos dos motocicletas incendiadas. Extraoficialmente se conoció que las motos pertenecían a una persona que apoyaba el desbloqueo.

Mientras los policías avanzaban y tomaban el control de la carretera, los movilizados reventaban petardos e intentaban reorganizarse para enfrentar a los efectivos. Los bloqueadores, en su mayoría jóvenes, lanzaban piedras y petardos contra los uniformados, mientras estos respondían con gases lacrimógenos. La acción policial está al mando del comandante de la Policía, David Gómez.

Los ministros Óscar Mario Justiniano y Marcelo Blanco, de Desarrollo Productivo Rural y Aguas, y de Hidrocarburos, respectivamente, llegaron hasta San Julián para acompañar la acción policial.

A pesar de los intentos de diálogo impulsados por autoridades nacionales, departamentales y municipales, la Federación Norte de Interculturales, afín a Evo Morales, mantuvo el cierre de la ruta y exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz.