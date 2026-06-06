Por seguridad, Policía se repliega de San Julián luego de cuatro horas de disturbios

Tras cerca de cuatro horas de enfrentamientos, la Policía Boliviana se replegó este sábado del punto de conflicto en San Julián, en la carretera que une Santa Cruz con Trinidad. La medida fue asumida por razones de seguridad luego de una jornada marcada por hechos de violencia, reportes de personas heridas y denuncias sobre el presunto uso de armas de fuego durante los disturbios.

El operativo de desbloqueo se desarrolló desde tempranas horas de la mañana y derivó en intensos enfrentamientos entre efectivos policiales y grupos que mantenían bloqueada la vía.

Durante la intervención se registraron corridas, intercambio de objetos contundentes, petardos, gases lacrimógenos y momentos de alta tensión que obligaron a las fuerzas del orden a evaluar la continuidad de sus acciones en el lugar.

Antes del repliegue, los uniformados lograron despejar temporalmente la carretera Santa Cruz–Trinidad, una de las principales rutas de conexión entre los departamentos de Santa Cruz y Beni.

Sin embargo, la persistencia del conflicto y la falta de condiciones de seguridad llevaron a suspender momentáneamente el operativo y retirar a los efectivos de la zona.

En medio de los enfrentamientos comenzaron a circular reportes sobre detonaciones de armas de fuego y la presencia de personas armadas entre los grupos movilizados.

De manera preliminar, también se informó que un efectivo policial habría resultado herido por un presunto disparo.

Versiones difundidas desde el lugar señalan que la lesión se habría producido en la cabeza, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las circunstancias del hecho ni sobre el estado de salud del uniformado.

Las redes sociales mostraron desde el lugar escenas de alta tensión, con intercambios de objetos contundentes, corridas y enfrentamientos entre los movilizados y las fuerzas del orden. La situación generó preocupación debido al riesgo de una mayor escalada de violencia en la zona.

La carretera permanece como uno de los principales focos del conflicto, y se reporta que los bloqueadores se reagruparon en una comunidad llamada San Andrés donde habrían instalado otro punto de obstrucción en la ruta Santa Cruz-Trinidad.