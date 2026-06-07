Día 38 de protestas: Hay 85 puntos de bloqueo, mientras la Ley de Estados de excepción aguarda su promulgación

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hay 85 rutas cortadas este domingo. Inicia la jornada 38 de conflictos en el país y los puntos de bloqueo en las carreteras continúan instalados y afectando a seis departamentos, según un reporte de Unitel.

Según el mapa de transitabilidad de la entidad estatal, Cochabamba sigue siendo el departamento más afectado con 29 puntos de bloqueo, seguido de La Paz que tiene 19 vías obstaculizadas.

Potosí presenta 15 rutas bloqueadas, mientras que Oruro tiene 12, Chuquisaca 9 y en Santa Cruz aún se registra un punto de bloqueo la cual se encuentra en San Julián, vía que va hacia el departamento de Beni.

Las medidas de presión que, en su mayoría, vienen de parte de sectores campesinos y de miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), han persistido en estas semanas, pese a las intervenciones de la Policía y las Fuerzas Armadas en algunas zonas para intentar habilitar las vías y así permitir el paso a vehículos para el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.

Ley sancionada en el Legislativo

Asimismo, tras una sesión que se extendió por casi 14 horas, la Cámara de Diputados sancionó a primera hora de este domingo, la ley que regula los estados de excepción en Bolivia y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La norma establece que el presidente podrá declarar Estado de excepción, mediante decreto supremo, cuando concurran causas como peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

Además, se contempla la intervención de las FFAA una vez que la Policía haya sido rebasada debiendo ser convocadas por el presidente. Mientras que el Ministerio Público ejercerá sus funciones de manera ininterrumpida y actuará con las fuerzas del orden para asumir la dirección de investigaciones ante la comisión de delitos de orden público.

La norma también establece que el uso de la fuerza durante operaciones conjuntas debe ser “excepcional, diferenciado y estrictamente necesario para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida y la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado”.