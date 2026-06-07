Evo Morales dice que le causan risa los intentos de hacerlo “escapar” del trópico

El líder cocalero Juan Evo Morales señaló que le causan risa los supuestos intentos de forzarlo a abandonar el trópico de Cochabamba, luego de denunciar un nuevo corte de energía eléctrica y telecomunicaciones en la región, según un reporte de Unitel.

Morales sostuvo que detrás de estos hechos existen acciones destinadas a intimidarlo y provocar su salida de Lauca Ñ, aunque puntualizó que permanecerá en el país y continuará desde esa zona.

“La misma gente me dice: ‘¿cómo le van a hacer escapar a Evo de Lauca Ñ?’ ¿Quién va a estar escapando? A mí me causa risa, amenazando”, sostuvo Morales en su programa radial de los domingos.

Durante una intervención, Morales vinculó el reciente apagón con versiones que, según dijo, circulan desde sectores afines al Gobierno sobre una eventual fuga.

El líder cocalero insistió en que no tiene intención de abandonar la zona ni el país y expresó que los intentos por amedrentarlo no tendrán efecto.

“¿Por dónde voy a escapar? ¿Por dónde me van a sacar?, estoy aquí, voy a estar aquí, quiero que sepan. Intentan hacerme escapar amenazando, amedrentando, por favor”, declaró. “No me voy ir de Bolivia”, agregó.

Las declaraciones se producen después de que Morales denunciara en sus redes sociales un nuevo apagón y la interrupción de las telecomunicaciones en el trópico de Cochabamba desde las 19:10 del sábado.

Según publicó, estos hechos ya no serían episodios aislados, sino parte de una estrategia dirigida contra la región.