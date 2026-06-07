Gobernación de La Paz y UMSA suscribirán convenio para ampliar la planta de oxígeno medicinal

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) suscribirán un convenio interinstitucional estratégico para ampliar la planta de oxígeno medicinal universitario, lo que permitirá duplicar su producción.

La Gobernación de La Paz explicó, mediante un boletín institucional, que el proyecto cuenta con el financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Bolivia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la gobernación y la propia casa de estudios superiores.

La iniciativa busca garantizar de forma urgente el suministro permanente de este insumo clave a todos los hospitales del sistema público del área metropolitana paceña y de El Alto.

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, destacó que esta medida pondrá fin de manera definitiva a los desabastecimientos históricos provocados por conflictos políticos o crisis sanitarias previas, cuando la región dependía del traslado de oxígeno desde otros departamentos.

«Mañana (lunes) vamos a suscribir un convenio entre la gobernación y la Universidad Mayor de San Andrés. Esto con el propósito de ampliar esta planta de oxígeno que tenemos aquí en la Universidad Mayor de San Andrés porque es muy lamentable que La Paz tenga que estar dependiendo de otros departamentos para la provisión de oxígeno», señaló la rectora de la UMSA, María Eugenia García.

Detalló que, gracias a esta ampliación inmediata, la planta duplicará su capacidad actual de producción de manera permanente en beneficio de la población, un esfuerzo que se suma a otras iniciativas institucionales orientadas a la dotación de alimentos orgánicos a través de la Facultad de Agronomía.

El director del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas de la UMSA, José Antonio Siñani Vilte, aclaró que la incorporación de un nuevo equipo y un compresor de alta presión (booster) optimizará el procesamiento del aire ambiental, incrementando la producción actual de 30 botellones diarios a un total combinado de 80 botellones por día una vez culminada la instalación de emergencia.

«El nuevo booster, la nueva planta de oxígeno creará alrededor de 50 botellones por día. La planta estaría teóricamente hasta el momento, con esa ampliación, con 80 botellones, es el dato que tenemos», indicó.