Intervención en San Julián deja 35 heridos y muestra civiles armados

El municipio cruceño de San Julián se convirtió ayer un campo de batalla durante el operativo de desbloqueo de la ruta para liberar a los transportistas atrapados en las barricadas desde hace 24 días. El contingente policial se encontró con una dura resistencia de los manifestantes que respondieron con piedrascon armas de fuego.



En los videos difundidos se ve a dos civiles que se ponen delante de los manifestantes con una especie de escopetas y comienzan a disparar contra los policías que desbloqueaban la vía reforzados con militares.



El operativo de desbloqueo comenzó en la madrugada y un día después del desbloqueo en Río Abajo, en La Paz, que logró desbloquear la zona para permitir el paso de alimentos de primera necesidad. Sin embargo, la situación fue distinta porque en pleno operativo el lado de los manifestantes comenzó a usar armas de fuego y un policía se desplomó ante las cámaras de la prensa tras recibir un impacto en la cabeza.



El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, confirmó que el policía se halla en terapia intensiva. “El proyectil no quedó en el cráneo del camarada, ha salido y ahora él está en terapia intensiva”, dijo.



Los manifestantes reportaron heridos de bala y de balín en el desbloqueo y la presencia de la Unión Juvenil Cruceñista. Además, hablan de un fallecido que aún no fue confirmado por fuentes oficiales.



Luego, del enfrentamiento y de que la Policía se replegó por razones de seguridad, los manifestantes tomaron la unidad policial de San Julián y saquearon ellugar llevándose hasta los colchones.

Heridos



El Defensor del Pueblo informó que el enfrentamiento dejó al menos 35 heridos. Detalló que 16 son civiles lesionados.



De ese total, 14 personas recibieron atención por lesiones leves y fueron dadas de alta, mientras que dos continúan internadas bajo observación médica, una de ellas en estado de gravedad por un proyectil de arma.



“En la verificación in situ en centros hospitalarios, se tiene conocimiento de 16 personas civiles heridas y 19 efectivos policiales afectados”, indica el reporte defensorial. El uniformado más grave es que cayó herido en pleno operativo tras recibir un disparo en la cabeza.

Gobierno



El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, afirmó que los grupos que protagonizaron la resistencia al operativo de desbloqueo están financiados por “intereses tremendamente ilegales”.



Justiniano señaló que, a partir de los hechos ocurridos durante el operativo, llegó a la conclusión de que detrás de los grupos movilizados existen intereses que trascienden las reivindicaciones sociales y responden a motivaciones políticas y actividades fuera del marco legal. “Están financiados directamente por intereses que van mucho más allá de la legalidad, tremendamente ilegales”, afirmó.



El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, condenó la violencia contra los uniformados que acudieron a desbloquear la ruta cerrada hace 24 días.