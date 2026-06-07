Presidente Paz: “Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles”

País
AGENCIAS
Publicado el 07/06/2026 a las 8h35
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Al cumplirse 38 días de bloqueo nacional, el presidente destacó en sus redes sociales el ingreso de más de 1 millón de litros de gasolina y 40.000 garrafas de gas, medidas que, según su explicación, permiten aliviar “poco a poco una situación que ha golpeado a muchas familias bolivianas”.

“Aún queda mucho por hacer. Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles. Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece”, expresó el mandatario.

 

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