Presidente Paz: “Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles”

Al cumplirse 38 días de bloqueo nacional, el presidente destacó en sus redes sociales el ingreso de más de 1 millón de litros de gasolina y 40.000 garrafas de gas, medidas que, según su explicación, permiten aliviar “poco a poco una situación que ha golpeado a muchas familias bolivianas”.

“Aún queda mucho por hacer. Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles. Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece”, expresó el mandatario.