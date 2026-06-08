El 50% del salario del presidente de Bolivia y ministros irá para enfermos renales y personas con cáncer

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que el 50% de su sueldo y el de sus ministros irá destinado a los enfermos renales y a las personas con cáncer.

"Hemos aprobado otro decreto a nombre del presidente y (estoy) agradecido con los ministros, nos estamos rebajando los salarios el 50% para que esos recursos vayan a aquellos que sufren de problemas renales y de cáncer", afirmó el primer mandatario en conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo, en el marco de la promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción.

Paz explicó que la determinación se hará mediante un decreto; por lo que, cada mes, el 50% de sus salarios irán directamente a un fondo destinado para este grupo de la población que padece de estas dos enfermedades crónicas.

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para invitar al vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, y a cualquier otra autoridad que quiera a "aportar libremente para aquellos hermanos y hermanas bolivianas con problemas renales o de cáncer".

El presidente de Bolivia recibía un salario mensual de Bs 24.978; con el decreto, su salario mensual será de Bs 12.489.

En el caso de los ministros, ellos recibían un salario mensual de Bs 22.202, por lo que, a partir de ahora, cada mes se les pagará Bs 11.101.

La decisión de la reducción del salario fue tomada en mayo por el presidente Paz y su gabinete de ministros "como prueba clara de que estamos comprometidos con el país".