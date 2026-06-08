Capturan minibús del Chapare con autorización para pasar bloqueos

Siete personas fueron aprehendidas en la ciudad de Oruro tras ser encontradas en posesión de Bs 92.600 en efectivo, combustible almacenado en bidones y documentación vinculada a las movilizaciones , incluida una autorización para circular “para que pueda transitar por los diferentes puntos de bloqueo”.

La intervención fue efectuada por personal de Inteligencia de la Policía, que detectó movimientos sospechosos de los ocupantes de un minibús King Long con placa 4048-YZA. De acuerdo con el informe policial, el vehículo registraba carguíos de combustible en Cochabamba, Caracollo y Oruro.

Las pesquisas derivaron en la aprehensión de seis hombres y una mujer, procedentes de Cochabamba y Potosí, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa.

Durante el operativo, además de la cuantiosa suma de dinero, los efectivos secuestraron dos bidones con aproximadamente 50 litros de gasolina, cuatro teléfonos celulares, una bolsa con hoja de coca y una serie de documentos relacionados con las movilizaciones.

Entre los elementos hallados destaca una autorización para circular por puntos de bloqueo emitida por la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, “con la finalidad de brindar apoyo y asistencia a los compañeros que se encuentran participando de la movilización de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba...”.

El documento hace referencia al mismo minibús interceptado por los investigadores e incluye una nómina de personas que presuntamente se dirigían a brindar apoyo a las movilizaciones.

Los agentes también encontraron prendas del sindicato 214 de Septiembre” del trópico de Cochabamba y credenciales vinculadas a esa organización.

Según la información policial, los aprehendidos participaron previamente en una reunión realizada en un restaurante de Oruro relacionada con el cabildo efectuado el pasado sábado en Caracollo. Tras su interceptación, no lograron justificar el origen de la elevada suma de dinero hallada en su poder.

El Ministerio Público abrió una investigación para establecer la procedencia de los recursos económicos, determinar el destino del combustible secuestrado y verificar la finalidad de la documentación encontrada durante la intervención policial.