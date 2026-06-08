Cárcel preventiva para líder poncho rojo investigado por instigar al uso de armas

País
ERBOL y CORREO DEL SUR
Publicado el 08/06/2026 a las 22h39
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Un juez determinó este lunes la detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro para el dirigente campesino, “comandante de los ponchos rojos”, Bernabé Gutiérrez, luego de ser acusado de presuntamente instigar al alzamiento armado.

El dirigente, aprehendido el fin de semana en El Alto, fue denunciado tras la difusión de un video en Achacachi, en el que se lo observa instando a la población a sumarse a las protestas contra el Gobierno y a “traer todas las armas posibles”.

El abogado del imputado, Miguel Chávez, informó que se apeló la decisión judicial y que ahora se espera la fecha y hora de la audiencia en la que se considerará la solicitud de la defensa.

El jurista también demandó que se demuestre de manera objetiva el delito que se le atribuye a su defendido.

 

Exfuncionario del Gobierno de Arce

Gutiérrez fue aprehendido el sábado recién pasado en la ciudad de El Alto. Su vínculo con el Ejecutivo fue confirmado por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien detalló que el acusado se desempeñaba en el Ministerio de Defensa como director de Interculturalidad y Derechos Humanos.

Registros institucionales dan cuenta de su actividad en ese cargo; incluso, en una publicación del Viceministerio de Defensa de 2024 se lo observa realizando una inspección en el Centro General de Mantenimiento del Ejército.

Según la versión oficial, Gutiérrez habría convocado a dirigentes y representantes de organizaciones en Achacachi para sumarse a una marcha vinculada al sector evista y cocalero, instándolos a acudir "con todas las armas posibles". Asimismo, se indicó que recomendó a dirigentes de Warisata y Cala Cala trasladar fusiles máuser.

"No conforme con ello, instruyó que, si no tienen armas, traigan palos y picotas", señaló Gálvez en una conferencia de prensa brindada el 18 de mayo.

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