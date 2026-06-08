Ministros ingresan a reunión de gabinete en el día 39 de conflictos

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó la Ley Nº 161/2025-2026, que regula los estados de excepción en Bolivia, y aseguró que seguirá gobernando hasta el 2030. Ver más Paz promulga la Ley que reglamenta los Estados de Excepción y asegura gobernará hasta el 2030

El presidente Rodrigo Paz promulgará cerca al mediodía de esta jornada la "Ley de Regulación de Estados de Excepción", según se anunció desde el Gobierno. Ver más Paz promulgará la ley que regula los Estados de Excepción al mediodía de este lunes

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, convocó a los choferes de La Paz a un encuentro destinado a explicar las nuevas propuestas del Ejecutivo al sector, respecto a la aprobación de una... Ver más El Gobierno convoca a choferes de La Paz y les propone Ley de Alivio Financiero y Fondo de crédito para el sector