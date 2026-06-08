Ministros ingresan a reunión de gabinete en el día 39 de conflictos
País
Publicado el 08/06/2026 a las 11h14
A 39 días de bloqueo, este lunes, el presidente de Estado, Rodrigo Paz, y sus ministros ingresaron a una reunión de gabinete de emergencia.
Esta reunión se lleva adelante luego de que el fin de semana, en sesión ordinaria, la Cámara de Diputados sancionó el Proyecto de Ley N.º 161/2025-2026, que regula los Estados de Excepción, que “busca garantizar la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la protección de la ciudadanía ante amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales”.
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