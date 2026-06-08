Paz dice que narcoterroristas se infiltraron en organizaciones sociales de La Paz

Durante la promulgación de la ley que regula los Estados de Excepción, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, apuntó al narcoterrorismo por los bloqueos y los hechos de violencia durante los días de bloqueo. Aseguró que estos grupos se infiltraron en organizaciones sociales.

"El futuro de La Paz no es ese narcoterrorismo, el futuro de La Paz es el gas, los hidrocarburos; el futuro no es bloquearnos entre paceños y permitir que se infiltren narcoterroristas en líneas donde generan, desde organizaciones sociales, justas reivindicaciones, pero que son boicoteadas por estas organizaciones, que tienen recursos económicos y con presencia física de instigadores a la paz, a la democracia", sostuvo Paz.

Para el Presidente, no sirve desarrollar normas o una visión de desarrollo económico si en el país no existe seguridad. Sostuvo que dicha seguridad está en peligro cuando las prioridades del narcoterrorismo y de ciertos sectores, que no son favorables, estén por encima del país.

Afirmó que el narcoterrorismo hace daño y que en las últimas semanas se ha visto ataques a ciudades, especialmente a La Paz y El Alto. "Hemos visto sufrir a nuestros compañeros gremiales, transportistas, artesanos, empresarios, movimientos originarios, obreros, campesinos, sufriendo bajo el mandato de este narcoterrorismo con daño enorme a la patria", mencionó.

Asimismo, afirmó que el narcoterrorismo busca evitar que las autonomías se desarrollen en cada departamento.