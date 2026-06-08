Paz podrá movilizar militares contra bloqueos con ley para declarar estado de excepción

País
Redacción Central
Publicado el 08/06/2026 a las 8h21
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El presidente Rodrigo Paz recibió ayer la Ley No. de Regulación de Estados de Excepción que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional que le da luz verde para usar a militares en el desbloqueo de carreteras que están cerradas desde hace más de un mes por sectores que exigen la renuncia del mandatario.

La normativa fue aprobada en la Cámara de Senadores la madrugada del domingo después de una sesión ininterrumpida de 15 horas cuando se cumplieron 38 días de bloqueos en Bolivia por parte de campesinos, mineros, evistas y otros sectores.

Uno de los artículos más debatidos fue el 26 debido a que declara la presunción de legalidad de los actos de las FFAA y la Policía en las intervenciones disponiendo que la carga de la prueba para el inicio de un proceso esté a cargo de quien realice la denuncia.

Paz, que lleva seis meses en el Gobierno, aún debe promulgar la normativa que le permitirá declarar un estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización.

Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz y en El Alto. También afectan a Cochabamba, Oruro y Potosí, entre otras regiones.

Paz ha reiterado llamados al diálogo. Ayer aseguró en la red social X que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances”, como la lenta distribución de combustible.

El gobierno boliviano, que goza del apoyo contundente de Estados Unidos y varios países de la región, ha culpa de las protestas al expresidente Evo Morales, que se mantiene aislado en Lauca Ñ, en el Chapare, para escapar de una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor de edad en Tarija.

Detenidos

El vicepresidente Edmand Lara denunció anoche la presunta detención de cinco dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) por policías encapuchados. En horas de la noche se dirigió a la Felcc de La Paz para hacer una verificación y solicitar informes.

Trópico

La dirigencia de las Seis Federaciones de Productores de Coca del trópico determinó ayer masificar los bloqueos por la intervención en San Julián hasta la renuncia del presidente Paz.

“Como seis federaciones damos fuerza a la COB y a los campesinos de la Túpac Katari. Los puntos de bloqueos los vamos a fortalecer”, sostuvo el dirigente Gastón Ledezma.

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