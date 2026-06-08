Paz promulga la Ley que reglamenta los Estados de Excepción y asegura gobernará hasta el 2030

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó la Ley Nº 161/2025-2026, que regula los estados de excepción en Bolivia, y aseguró que seguirá gobernando hasta el 2030.

"Somos un Gobierno y gobernaremos hasta el 2030", aseveró Paz en su discurso.

Acompañado por su gabinete de ministros, además de los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz afirmó que a través de la Ley el Gobierno podrá garantizar dar seguridad la población para poder aprovechar la "prosperidad" de una "economía transformada".

Afirmó que se busca garantizar el "vivir bien" en el país, pero con seguridad y aseguró que ese derecho, enmarcado en la Constitución, está en peligro por el "narcoterrorismo" "que está haciendo daño y hemos visto claros ataques a ciudades y regiones del país".

La Ley que regula los Estados de Excepción fue sancionada el fin de semana por el Legislativo y busca "garantizar la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la protección de la ciudadanía, ante amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales".