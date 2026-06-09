Caso combustibles: Fiscalía refuerza investigaciones contra responsables

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, sostuvo una reunión de coordinación y seguimiento con la Comisión de Fiscales que investiga el denominado Caso Combustibles, con el objetivo de conocer los avances investigativos alcanzados hasta la fecha y las futuras actuaciones fiscales orientadas al esclarecimiento integral del hecho y la identificación de todos los partícipes.

“Como Fiscalía General del Estado estamos realizando el seguimiento correspondiente a esta investigación de alta relevancia para garantizar que se desarrollen todas las actuaciones necesarias dentro del marco de la ley. Nuestro compromiso es que este caso sea esclarecido en su totalidad y que se identifique a todas las personas que tengan algún grado de participación en los hechos investigados”, señaló la autoridad.

Durante el encuentro, la Comisión de Fiscales informó sobre las diligencias realizadas, los elementos colectados dentro de la investigación y las acciones programadas para continuar con el desarrollo del caso, en estricto cumplimiento de los principios de objetividad, legalidad y transparencia que rigen la labor del Ministerio Público.