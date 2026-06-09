Convocan a cabildo en la plaza San Francisco contra bloqueos: "No tenemos miedo a la confrontación"

País
URGENTEBO
Publicado el 09/06/2026 a las 10h43
ESCUCHA LA NOTICIA

El Comité Multisectorial de La Paz anunció que este martes efectuará un cabido para tratar como punto principal los bloqueos que afectan al departamento. El encuentro está previsto en la plaza San Francisco a las 17.00.

De acuerdo a los organizadores, el cabildo se efectuará contra los bloqueos y el hambre. "Hemos solicitado el diálogo, nunca han venido con propuestas alternativas, lo único que quieren es derrocar al Gobierno de Rodrigo Paz", sostuvo Leonel Cóndor Huayra, dirigente del sector.

Asimismo, los miembros cuestionaron la falta de alimentos debido a los bloqueos y pidieron que el Presidente emita el decreto sobre los estados de excepción. El comité advirtió con tomar acciones en contra de las movilizaciones. "No tenemos miedo si tenemos que ir a la confrontación", agregó.

Los bloqueos cumplen 40 días este martes. El presidente promulgó en las últimas horas la Ley que Regula los Estados de Excepción, pero aún no lanzó el decreto. La autoridad reiteró que está presto al diálogo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Justiniano: “Bolivia no está sola, tenemos aliados” y anuncia respuesta “firme” a la violencia
2
Perú: Sánchez voltea el resultado y supera a Keiko en el balotaje
3
Lenka Nemer celebra un nuevo logro académico y se prepara para volver a Bolivia
4
Tras 40 días de bloqueo, la escasez de alimento y gasolina se agrava en La Paz
5
Evo: “Presidente (Paz), ministros no me voy a escapar, agárrenme aquí”

Lo más compartido

1
Balotaje reñido en Perú por el estrecho margen que separa a Fujimori y Sánchez
2
Ministros ingresan a reunión de gabinete en el día 39 de conflictos
3
Diseños de Argentina y México lideran el balance estético del Mundial 2026, según Euronews
4
Fiscalía indaga envío de cocaína impregnada en madera a Chile
5
Paz podrá movilizar militares contra bloqueos con ley para declarar estado de excepción

Más en País

09/06/2026
Evo: “Presidente (Paz), ministros no me voy a escapar, agárrenme aquí”
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que es sindicado de impulsar las movilizaciones en el país, señaló este martes que el presidente Rodrigo Paz está...
Ver más
09/06/2026
Justiniano: “Bolivia no está sola, tenemos aliados” y anuncia respuesta “firme” a la violencia
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo este martes en un acto público que el país está “recuperando cooperación, coordinación e Inteligencia con...
Ver más
Este martes inicia con una disminución de los puntos de bloqueos, ya que este lunes se reportaban 93 en todo el país, pero esta jornada se contabilizan 85.
Ver más
09/06/2026
Disminuyen los puntos de bloqueo de 93 a 85 este martes
Desconocidos con el rostro cubierto asaltaron el pasado sábado el vehículo del canal de televisión ATB, amenazaron al conductor con un arma blanca, lo forzaron a transportarlos y posteriormente...
Ver más
09/06/2026
Denuncian que una unidad móvil de ATB fue asaltada en San Julián
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, sin embargo no implica que se aplique en el país por que para ello hace falta la firma de un decreto.
Ver más
09/06/2026
Promulgan ley de estado de excepción, pero su aplicación aún está en suspenso
La falta de gasolina, la escasez de alimentos y las largas filas para adquirir insumos caracterizan a varias ciudades de Bolivia, especialmente La Paz,  a 40 días del bloqueos de vías decretado por...
Ver más
09/06/2026
Tras 40 días de bloqueo, la escasez de alimento y gasolina se agrava en La Paz
En Portada
09/06/2026 País
Justiniano: “Bolivia no está sola, tenemos aliados” y anuncia respuesta “firme” a la violencia
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo este martes en un acto público que el país está “recuperando cooperación, coordinación e Inteligencia con...
vista
09/06/2026 País
Evo: “Presidente (Paz), ministros no me voy a escapar, agárrenme aquí”
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que es sindicado de impulsar las movilizaciones en el país, señaló este martes que el presidente Rodrigo Paz está...
vista
09/06/2026 País
Disminuyen los puntos de bloqueo de 93 a 85 este martes
Este martes inicia con una disminución de los puntos de bloqueos, ya que este lunes se reportaban 93 en todo el país, pero esta jornada se contabilizan 85.
vista
09/06/2026 País
Tras 40 días de bloqueo, la escasez de alimento y gasolina se agrava en La Paz
La falta de gasolina, la escasez de alimentos y las largas filas para adquirir insumos caracterizan a varias ciudades de Bolivia, especialmente La Paz,  a 40...
vista
09/06/2026 Cochabamba
Con refuerzo militar, policías se enfrentan con grupos de choque en Vinto
Policías y militares de la PM se enfrentaron ayer por la tarde y noche en el municipio de Vinto, en el puente Khora II, con grupos de choque armados con...
vista
09/06/2026 Seguridad
Fiscalía indaga envío de cocaína impregnada en madera a Chile
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este lunes el inicio de una investigación tras conocerse que en puertos de Chile fue hallado un cargamento...
vista
Actualidad
Cochabamba amaneció este martes con una nevada el martes en los picos del Tunari y un cielo nublado. Además, se...
Ver más
09/06/2026 Cochabamba
Nevada en el Tunari y Misicuni con bastante frío, registró cero grados
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que es sindicado de impulsar las movilizaciones en el país, señaló este martes...
Ver más
09/06/2026 País
Evo: “Presidente (Paz), ministros no me voy a escapar, agárrenme aquí”
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo este martes en un acto público que el país está “recuperando...
Ver más
09/06/2026 País
Justiniano: “Bolivia no está sola, tenemos aliados” y anuncia respuesta “firme” a la violencia
Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota (Chile), afirmó en las últimas horas que la mayor parte de la...
Ver más
09/06/2026 Seguridad
Fiscalía de Chile: Droga impregnada en madera provenía principalmente de Pando
Deportes
Bolivia conquistó seis títulos —de 12 posibles— en el Jenecherú Junior Open que se llevó a cabo en Santa Cruz, donde se...
Ver más
09/06/2026 Tenis
Tenis: Bolivia conquista seis títulos en el Jenecherú Junior Open en torneo en Santa Cruz
Después de que la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) presentó formalmente al Comité Organizador y al...
Ver más
09/06/2026 Multideportivo
Selecciones de frontball participarán en Sudamericanos y el Mundial en Argentina
Tras una destacadísima actuación en el W15 Brasilia, en Brasil, Noelia Zeballos conquistó su primer título de la...
Ver más
08/06/2026 Tenis
Tenis: Bolivia conquista seis títulos en el Jenecherú Junior Open
Bolivia conquistó seis títulos —de 12 posibles— en el Jenecherú Junior Open que se llevó a cabo en Santa Cruz, donde se...
Ver más
08/06/2026 Tenis
Tenis: Bolivia conquista seis títulos en el Jenecherú Junior Open
Tendencias
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este...
Ver más
05/06/2026 Medio Ambiente
Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente
Doble Click
El “Indio” Solari fue despedido por una multitud durante el velatorio público que se realizó en Villa Domínico durante...
Ver más
09/06/2026 Cultura
Funeral histórico: una marea ricotera despide al “Indio” Solari
Actividades culturales para todos los gustos presenta la cartelera cochabambina para la semana 24 del año. NOVA...
Ver más
08/06/2026 Cultura
Semana 24: Una agenda cultural diversa y entretenida
Hay canciones que acompañan una Copa del Mundo y desaparecen con el último pitazo. Otras sobreviven a los años, a las...
Ver más
08/06/2026 Cultura
De “Waka Waka” a “Dai Dai”, la historia de Shakira en las Copas Mundiales de fútbol
La plataforma ambiental Piensa Verde avanza en la fase definitiva de sus Fondos Concursables 2026, un mecanismo de...
Ver más
07/06/2026 Vida
Cuatro proyectos aspiran a ganar los fondos concursables de Piensa Verde 2026