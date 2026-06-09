Convocan a cabildo en la plaza San Francisco contra bloqueos: "No tenemos miedo a la confrontación"

El Comité Multisectorial de La Paz anunció que este martes efectuará un cabido para tratar como punto principal los bloqueos que afectan al departamento. El encuentro está previsto en la plaza San Francisco a las 17.00.

De acuerdo a los organizadores, el cabildo se efectuará contra los bloqueos y el hambre. "Hemos solicitado el diálogo, nunca han venido con propuestas alternativas, lo único que quieren es derrocar al Gobierno de Rodrigo Paz", sostuvo Leonel Cóndor Huayra, dirigente del sector.

Asimismo, los miembros cuestionaron la falta de alimentos debido a los bloqueos y pidieron que el Presidente emita el decreto sobre los estados de excepción. El comité advirtió con tomar acciones en contra de las movilizaciones. "No tenemos miedo si tenemos que ir a la confrontación", agregó.

Los bloqueos cumplen 40 días este martes. El presidente promulgó en las últimas horas la Ley que Regula los Estados de Excepción, pero aún no lanzó el decreto. La autoridad reiteró que está presto al diálogo.