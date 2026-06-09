Denuncian que una unidad móvil de ATB fue asaltada en San Julián

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Publicado el 09/06/2026 a las 9h33
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Desconocidos con el rostro cubierto asaltaron el pasado sábado el vehículo del canal de televisión ATB, amenazaron al conductor con un arma blanca, lo forzaron a transportarlos y posteriormente sustrajeron enseres personales y equipos mientras se desplegaba la operación de desbloqueo de la carretera en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz.

Según un reporte institucional, el hecho registrado, entre las 8:00 y las 11:00, restringió el trabajo del equipo de prensa enviado a la zona de conflicto que desde hace 25 días permanece bloqueada por organizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Con la presencia de los ministros de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Justiniano, y de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, decenas de policías antimotines apoyados por militares intentaron despejar la vía esa jornada.

“Mientras el periodista Silvio Arauz, acompañado por el camarógrafo Erland Heredia, registraba el choque entre manifestantes con las fuerzas antimotines, apoyadas por civiles de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), la unidad móvil conducida por Benicio Sánchez era asaltada”, denunció la Red ATB.

Los rostros cubiertos de los atacantes impidieron determinar el bando al que pertenecían los agresores, relató la jefa de prensa de la red de televisión ATB, Noelia Flores, a la Unidad de Monitoreo de los periódicos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

La agresión se registró en el primer punto de bloqueo, despejado por los policías, donde el conductor aguardaba el retorno de los enviados de prensa. Fue sorprendido por el grupo que abrió la puerta del vehículo, mientras un desconocido amenazó con un arma punzocortante a Sánchez.

Ese instante fue aprovechado por los asaltantes para sustraer baterías de una cámara, luces, un cargador, memorias digitales, billeteras, un envase para llevar líquidos y una prenda de vestir. Luego obligaron al conductor a transportarlos por unos kilómetros.

El trabajador de la prensa, quien pertenece a la tercera edad, sufrió daño emocional y, al retornar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, requirió de asistencia médica. Mientras se replegaba, el camarógrafo Heredia fue golpeado por desconocidos y, como efecto de la agresión, sus lentes fueron dañados.

Durante el enfrentamiento entre bloqueadores y las fuerzas policiales, uniformados de la institución verde olivo advirtieron a los enviados de prensa de que los manifestantes portaban armas de fuego y pidieron el repliegue de periodistas y camarógrafos para preservar su seguridad.

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