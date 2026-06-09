Evo: “Presidente (Paz), ministros no me voy a escapar, agárrenme aquí”

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que es sindicado de impulsar las movilizaciones en el país, señaló este martes que el presidente Rodrigo Paz está siguiendo una línea de Estados Unidos, según reporte de Unitel.

“Presidente (al dirigirse a Rodrigo Paz), ministros no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí, se los digo de frente, no voy a escapar”, sostuvo.

Morales añadió que estará en ese lugar o en Lauca Ñ y que hasta ahí pueden llegar las autoridades a detenerlo.

“Están manejando al F10, a los Rangers, que vengan acá. Si tienen que atacar por tierra o por aire ataquen”, sostuvo.

En su declaración, denunció que policías y militares instalaron cercas para poder escuchar las llamadas que realiza en el trópico con el objetivo de conocer sus movimientos.

La declaración de Morales fue este martes, un día después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara la ley que regula el Estado de Excepción.