Justiniano: “Bolivia no está sola, tenemos aliados” y anuncia respuesta “firme” a la violencia

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo este martes en un acto público que el país está “recuperando cooperación, coordinación e Inteligencia con países amigos”

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció operativos frente a los 40 días de bloqueos y aseguró que Bolivia cuenta con apoyo internacional ante la presencia de “componentes transnacionales” y estructuras vinculadas al narcotráfico, según un reporte de Unitel

El ministro alertó que los bloqueos han escalado peldaños de violencia y que se debe decir con claridad que la protesta pacífica es un derecho, pero “la violencia es un delito”, por lo que ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia.

Ante ello, el ministro fue enfático al referirse a la acción que vendrá: “Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad. Frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza. Y frente a quienes pretendan quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional con disciplina, serenidad y patriotismo”.

“Frente a esa realidad, Bolivia no está sola. Tenemos aliados. Estamos reconstruyendo la confianza internacional. Estamos recuperando cooperación, coordinación e inteligencia con países amigos y con instituciones comprometidas con la seguridad regional”, subrayó.

El ministro hizo estas declaraciones este martes, al recibir la Condecoración al Mérito Militar “Coronel Eduardo Avaroa” en el grado Gran Cruz de la Orden, una de las más altas distinciones de las Fuerzas Armadas.