Marchistas de Potosí y Cochabamba llegan a La Paz con palos y dicen que buscan la renuncia de Paz

Personas que se identificaron como integrantes de la provincia Clayanta, en el norte de Potosí, y de Carrasco, en Cochabamba, llegaron al departamento de La Paz, según se reportó en un video en redes sociales. Los movilizados portan cascos tradicionales y palos de madera, según publica Unitel Digital.

"El único pedido es la renuncia del presidente Rodrigo Paz", gritó uno de los integrantes de la marcha, en un video de RKC, al asegurar que provenía del norte de Potosí.

La llegada de estos marchistas ocurre en el día 40 de movilizaciones que tienen 'asfixiado' al departamento paceño, donde sus habitantes cuestionan que los bloqueos han dejado una escasez de alimentos y combustibles, que califican de insostenible.

Otro de los movilizados aseguró que llegarán hasta el kilómetro cero de la ciudad de La Paz para continuar con las protestas.

Mientras que uno de los marchistas, que dijo era de la provincia Carrasco, en el trópico de Cochabamba, destacó el esfuerzo que hacen al enfatizr que no tienen "miedo" de alguna represión.

"El trayecto es bastante duro, pero logramos llegar hasta la ciudad de El Alto y hoy día buscamos llegar hasta la ciudad de La Paz, no tenemos miedo", remarcó.

El grupo avanza bajo el lema "que viva la provincia Potosí, que viva la provincia Chayanta".