Paz desciende en el ranking de presidentes de Latinoamérica

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, sufrió un fuerte descenso en su nivel de respaldo ciudadano. Su aprobación cayó al 46,4 % en el último informe mensual de opinión pública de la firma internacional CB Global Data.

La medición previa, correspondiente al mes de mayo, ubicaba al mandatario boliviano con un sólido 55,6 % de apoyo. Esta pérdida de 9,2 puntos porcentuales representa el desplome más severo registrado entre todos los jefes de Estado de Latinoamérica durante el último periodo evaluado.

El abrupto descenso interrumpe la tendencia positiva que mantenía el jefe de Estado boliviano en su popularidad, de acuerdo con las mediciones mensuales CB Global Data. Con este nuevo indicador del 46,4 %, Paz fuera de los cinco presidentes mejor valorados de Latinoamérica, un espacio que venía disputando en los meses anteriores.

Desde el inicio de su mandato en noviembre de 2025, y hasta antes de los conflictos y bloqueos, la imagen pública de Rodrigo Paz ha mostrado fluctuaciones ligeras dentro de las mediciones de la consultora:

• Noviembre 2025: Inició su gestión con un 51,7 % de aprobación, consolidándose temporalmente como el único mandatario sudamericano con saldo neto a favor en ese corte del estudio.

• Marzo 2026: Se posicionó en la sexta ubicación del ranking latinoamericano alcanzando un 51,9 % de imagen positiva.

• Abril 2026: Ascendió al quinto lugar regional con un 52,9 % de respaldo ciudadano.

• Mayo 2026: Registró su pico máximo de popularidad al situarse en el cuarto puesto con un 55,6 % de aprobación.

• Junio 2026: Sufre un declive que reduce su favorabilidad al 46,4 %, frente a una desaprobación que escala al 52,3 %.

El informe de CB Global Data constata que “los tres presidentes mejor valorados en el ranking de junio por sus ciudadanos son: Nayib Bukele, de El Salvador, quien encabeza este mes con el 69,1% de aprobación; en segundo lugar se ubica Claudia Sheinbaum, de México, con 65,5%; y completa el podio Laura Fernández, de Costa Rica, con 56,1% de imagen positiva.

“En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: José María Balcázar de Perú, quien se posiciona en el último lugar con 18,2% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez de Venezuela con 29,5%; y completa el podio negativo Bernardo Arévalo de Guatemala con 33,1% de aprobación entre sus ciudadanos.

“En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Delcy Rodríguez de Venezuela, con un ascenso de +5,4 puntos porcentuales.

“En contraste, Rodrigo Paz, de Bolivia, presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -9,2 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado”.

Ficha técnica del estudio