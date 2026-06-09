Promulgan ley de estado de excepción, pero su aplicación aún está en suspenso

País
Redacción Central
Publicado el 09/06/2026 a las 8h34
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El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, sin embargo no implica que se aplique en el país por que para ello hace falta la firma de un decreto. Sin embargo, el primer mandatario dijo que junto a la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen todo listo para actuar en cualquier momento.

Con la promulgación de la Ley 1740, el Gobierno puede dictar Estado de Excepción y usar a la Policía y las FFAA contra los sectores que mantienen el bloqueos de carreteras y dejar expeditas las vías con el uso de la fuerza.

Al momento de su promulgación, Paz aseguró que  “están contados los días” del narcoterrorismo y reveló que tiene un plan.

“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías bajo aquellos que no quieren atacar e irrumpir este proceso democrático. Por eso reitero el diálogo siempre, pero a los violentos (...) y narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley”, afirmó el mandatario durante la promulgación de la norma en la Casa Grande del Pueblo, en presencia del alto mando militar, policial y ministros de Estado.

La Ley 1740 fue aprobada por la Asamblea Legislativa tras su tratamiento en el Senado y su posterior sanción en la Cámara de Diputados.

Durante su discurso, cuestionó la presencia de grupos vinculados al narcotráfico en regiones del occidente del país y aseguró que el futuro de Bolivia no puede estar condicionado por recursos provenientes de actividades ilícitas.

La Ley 1740 fue aprobada por la Asamblea Legislativa tras su tratamiento en el Senado y su posterior sanción en la Cámara de Diputados.

La norma permite declarar estados de excepción ante amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales, autoriza el empleo de las FFAA cuando la Policía sea rebasada y establece una duración de hasta 90 días, prorrogable con autorización legislativa.

Cuestionamiento

Algunos legisladores en Diputados no apoyaron la aprobación de la Ley argumentaron que existen observaciones que no fueron corregidas, apuntando en su mayoría contra uno de los artículos.

“Quiero denunciar que no han querido aceptar ninguna modificación, no quisieron cambiar un artículo que va a tener muchas observaciones y puede incluso arrinconar al presidente del país con un simple juicio de responsabilidades. El artículo 26, que básicamente exime a las Fuerza Armadas y Policía de toda responsabilidad bajo su propio criterio”, dijo Sandra Rivero, diputada del PDC, a Urgente.bo.

Juan del Granado, diputado de Alianza Unidad, afirmó que no dio su voto a favor y expresó su desacuerdo con esta disposición al considerar que podría interpretarse como una protección anticipada para quienes ejercen el uso de la fuerza pública. No obstante, la mayoría parlamentaria decidió mantener el texto sin modificaciones.

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