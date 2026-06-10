Asambleísta denuncia en la Fiscalía a Evo, Loza y dirigentes evistas por los bloqueos

El asambleísta departamental de Cochabamba de APB-Súmate, Joel Flores, anunció que presentó una denuncia penal en la Fiscalía contra el expresidente Evo Morales, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, y dirigentes señalados de promover el bloqueo de carreteras.

"Denunciamos penalmente por cinco delitos al expresidente Evo Morales, al gobernador Leonardo Loza, a Nelson Virreira, y a los dirigentes Vicente Choque y Feliciano Vegamonte, por los bloqueos en Cochabamba", explicó el asambleísta departamental.

La denuncia tiene base en los delitos de "instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud pública".

"Pedimos al Ministerio Público el inicio de la investigación preliminar y realizar la imputación formal a los denunciados", señaló el legislador regional en sus cuentas de redes sociales.

El Gobierno acusó a Evo Morales de ser responsable de financiar, con dinero del narcotráfico, las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz, que deja millonarias pérdidas en la economía de Bolivia.

Los movilizados, entre ellos sectores campesinos y de la Central Obrera Boliviana (COB), exigen la renuncia de Paz, que insiste con el diálogo.

No obstante, los bloqueos de caminos han dejado sin alimentos ni combustibles a La Paz y afecta a Cochabamba, donde los precios de los productos de la canasta familiar se incrementaron.

Se conoce que Choque y Vegamoente están La Paz y organizan las protestas contra el Gobierno. Algunos dirigentes evistas ya fueron detenidos la semana pasada.