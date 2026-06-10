Bolivia afronta 41 días de bloqueos, el Gobierno dice insistirá en dialogar y no tiene fecha para el estado de excepción

Aunque Bolivia ya afronta 41 días de bloqueo, lo que ha generado crisis y desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible, sobre todo en La Paz, el Gobierno señaló que insistirá en buscar dialogar y, por eso, no tiene una fecha definida para decretar el estado de excepción.

Entrevistado por Unitel, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que no especulará respecto a plazos para el estado de excepción y es una decisión que pasa por el mandatario Rodrigo Paz, remarcando que la prioridad del Ejecutivo será siempre el diálogo.

"La matriz hoy día principal del Gobierno es resolver el tema por la vía del diálogo. El Estado de excepción se hará cuando el presidente y el equipo ministerial consideren necesario. Yo no quiero especular sobre esto", afirmó.

Ayer, un cabildo multisectorial en La Paz exigió al Gobierno decretar el estado de excepción. Oviedo, al respecto, afirmó que "efectivamente, escuchamos a la sociedad civil", pero "esta es una decisión que considerará el gabinete y el presidente Rodrigo Paz".

"Han habido grandes concentraciones de ciudadanos que (dicen) 'queremos vivir en paz, queremos producir, queremos trabajar'", resaltó.

Acotó que en El Alto, "ya son muchas organizaciones vecinales de las mismas juntas de vecinos que están conversando con nosotros, que hemos recibido sus pliegos y sus peticiones como ciudadanos".